Punjab election results full list of constituencies

The Punjab Assembly elections 2017 saw an aggressive campaign between the Aam Aadmi Party (AAP) chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Parkash Singh Badal-led Shiromani Akali Dal-BJP coalition, and the Congress with Captain Amarinder Singh at the helm.

Exit polls project a possible win for the Congress, indicating that Captain Amarinder Singh could become return as the next chief minister of the state, ousting current CM Parkash Singh Badal.

The list of of constituencies of Punjab elections 2017:

1 Sujanpur

2 Bhoa

3 Pathankot

4 Gurdaspur

5 Dina Nagar

6 Qadian

7 Batala

8 Sri Hargobindpur

9 Fatehgarh

10 Dera Baba Nanak

11 Ajnala

12 Raja Sansi

13 Majitha

14 Jandiala

15 Amritsar North

16 Amritsar West

17 Amritsar Central

18 Amritsar East

19 Amritsar South

20 Attari

21 Tarn Taran

22 Khem Karan

23 Patti

24 Khadoor Sahib

25 Baba Bakala

26 Bholath

27 Kapurthala

28 Sultanpur

29 Phagwara

30 Phillaur

31 Nakodar

32 Shahkot

33 Kartarpur

34 Jalandhar West

35 Jalandhar Central

36 Jalandhar North

37 Jalandhar Cantt.

38 Adampur

39 Mukerian

40 Dasuya

41 Urmar

42 Sham Chaurasi

43 Hoshiarpur

44 Chabbewal

45 Garhshankar

46 Banga

47 Nawanshahr

48 Balachaur

49 Anandpur Sahib

50 Rupnagar

51 Chamkaur

52 Kharar

53 S.A.S.Nagar

54 Bassi Pathana

55 Fatehgarh

56 Amloh

57 Khanna

58 Samrala

59 Sahnewal

60 Ludhiana East

61 Ludhiana South

62 Atam Nagar

63 Ludhiana Central

64 Ludhiana West

65 Ludhiana North

66 Gill

67 Payal

68 Dakha

69 Raikot

70 Jagraon

71 Nihal Singh Wala

72 Bagha Purana

73 Moga

74 Dharamkot

75 Zira

76 Firozpur City

77 Firozpur Rural

78 Guru Har Sahai

79 Jalalabad

80 Fazilka

81 Abohar

82 Balluana

83 Lambi

84 Gidderbaha

85 Malout

86 Muktsar

87 Faridkot

88 Kotkapura

89 Jaitu

90 Rampura

91 Bhucho Mandi

92 Bathinda Urban

93 Bathinda Rural

94 Talwandi Sabo

95 Maur

96 Mansa

97 Sardulgarh

98 Budhlada

99 Lehra

100 Dirba

101 Sunam

102 Bhadaur

103 Barnala

104 Mehal Kalan

105 Malerkotla

106 Amargarh

107 Dhuri

108 Sangrur

109 Nabha

110 Patiala

111 Rajpura

112 Dera Bassi

113 Ghanaur

114 Sanour

115 Patiala

116 Samana

117 Shutrana

