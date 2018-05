Karnataka assembly election results: List of winners in 2013

Karnataka Assembly Elections 2018 polling was held in 222 constituencies of the 224-member Assembly as elections in two constituencies, Jayanagara and Rajrajeshwari were countermanded. (Express Illustration) Karnataka Assembly Elections 2018 polling was held in 222 constituencies of the 224-member Assembly as elections in two constituencies, Jayanagara and Rajrajeshwari were countermanded. (Express Illustration)

The Karnataka assembly election results will be announced on May 15. The Congress party, led by Chief Minister Siddaramaiah is seeking to retain power in the state, while the BJP is hoping to regain its lost ground. Siddaramaiah has said he was ready to step aside and make way for a Dalit chief minister in the state if the Congress high command wanted. The BJP has declared BS Yeddyurappa as its chief ministerial candidate.

The 2008 assembly elections in Karnataka was won by BJP comfortably with 110 seats, whereas the Congress swept the 2013 assembly elections with 122 seats.

Here is a list of the successful candidates of 2013 elections:

Name of the candidate, party and constituency:

1. Jolle Shashikala Annasaheb (BJP), Nippani

2. Prakash Babanna Hukkeri (Chikkodi-Sadalga) INC

3 Laxman Sangappa Savadi (Athani) BJP

4 Bharamgoud Alagoud Kage (Kagwad) BJP

5 P.Rajeev (Kudachi) BSRCP

6 Aihole Duryodhan Mahalingappa (Raybag) BJP

7 Umesh Vishwanath Katti (Hukkeri) BJP

8 Balachandra Laxmanrao Jarkiholi (Arabhavi) BJP

9 Jarkiholi Ramesh Laxmanrao (Gokak) INC

10 Satish Laxmanarao Jarakiholi (Yemkanmardi) INC

11 Fairoz Nuruddin Saith (Belgaum Uttar) INC

12 Sambhaji Lakshman Patil (Belgaum Dakshin) IND

13 Sanjay B Patil (Belgaum Rural) BJP

14 Arvind Chandrakant Patil (Khanapur) IND

15 Inamadar Danappagouda Basanagouda (Kittur) INC

16 Dr Vishwanath Iranagouda Patil (Bailhongal) KJP

17 Anand Alias Vishwanath Chandrashekhar Mamani (Saundatti Yellamma) BJP

18 Ashok Mahadevappa Pattan (Ramdurg) INC

19 Govind.M.Karjol (Madhol) BJP

20 Umashree (Terdal) INC

21 Siddu B. Nyamagouda (Jamkhandi) INC

22 J . T. Patil (Bilgi) INC

23 Chimmanakatti Balappa Bhimappa (Badami) INC

24 Meti Hullappa Yamanappa (Bagalkot) INC

25 Kashappanavar Vijayanand Shivashankrappa (Hungund) INC

26 Appaji Urf Channabasavaraj Shankarao Nadagoud (Muddebihal) INC

27 Aminappagouda Sanganagouda Patil (Devar Hippargi) INC

28 Shivanand S Patil (Basavana Bagevadi) INC

29 M.B.Patil (Babaleshwar) INC

30 Makbul S Bagawan (Bijapur City) INC

31 Raju Alagur (Nagthan) INC

32 Yashavantarayagouda Vittalagouda Patil (Indi) INC

33 Bhusanur Ramesh Balappa (Sindgi) BJP

34 Malikayya Venkayya Guttedar (Afzalpur) INC

35 Ajay Dharam Singh (Jevargi) INC

36 Raja Venkatappa Nayak (Shorapur) INC

37 Guru Patil Shiraval (Shahapur) KJP

38 Dr. Maalakareddy (Yadgir) INC

39 Baburao Chinchanasoor (Gurmitkal) INC

40 Priyank M. Kharge (Chittapur) INC

41 Dr Sharanprakash Patil (Sedam) INC

42 Dr Umesh G Jadav (Chincholi (SC) INC

43 G.Ramkrishna (Gulbarga Rural (SC) INC

44 Dattatraya C. Patil Revoor (Gulbarga Dakshin) BJP

45 Qamar Ul Islam (Gulbarga Uttar) INC

46 B.R. Patil (Aland) KJP

47 Mallikarjun Sidramappa Khuba (Basavakalyan) JD(S)

48 Rajashekhar Basavaraj Patil (Homnabad) INC

49 Ashok Kheny (Bidar South) KMP

50 Gurupadappa Nagamarpalli (Bidar) KJP

51 Eshwara Khandre (Bhalki) INC

52 Prabhu B. Chavan (Aurad (SC) BJP

53 Thipparaju ( Raichur Rural (ST) BJP

54 Dr. Shivaraj Patil S. (Raichur JD(S)

55 G.Hampayya Sahukar Ballatagi (Manvi (ST) INC

56 A. Venkatesh Naik (Devadurga (ST) INC

57 Manappa D.Vajjal (Lingsugur (SC) JD(S)

58 Badarli Hampanagouda (Sindhanur) INC

59 Pratapgowda Patil (Maski (ST) INC

60 Doddanagouda Hanamagouda Patil (Kushtagi) BJP

61 Shivaraj Sangappa Tangadagi (Kanakagiri (SC) INC

62 Iqbal Ansari (Gangawati) JD(S)

63 Basavaraj Rayaraddy (Yelburga) INC

64 K.Raghavendra Basavaraj Hitnal (Koppal) INC

65 Doddamani Ramakrishna Shiddlingappa (Shirahatti (SC) INC

66 H K Patil (Gadag) INC

67 Gurupadagouda Sanganagouda Patil (Ron) INC

68 B R Yavagal (Nargund) INC

69 N.H.Konaraddi (Navalgund) JD(S)

70 Channabasappa Satyappa Shivalli (Kundgol) INC

71 Vinay Kulkarni (Dharwad) INC

72 Abbayya Prasad (Hubli-Dharwad-East (SC) INC

73 Jagadish Shettar (Hubli-Dharwad-Central) BJP

74 Aravind Chandrakant Bellad (Hubli-Dharwad- West) BJP

75 Santhosh S Lad (Kalghatgi) INC

76 Deshpande. R. V. (Haliyal) INC

77 Santeesh Sail Krishna (Karwar) IND

78 Sharda Mohan Shetty (Kumta) INC

79 Mankala Subba Vaidya (Bhatkal) IND

80 Anant Kageri Vishweshwar Hegde (Sirsi) BJP

81 Arbail Shivaram Hebbar (Yellapur) INC

82 Manohar H. Tahashildar (Hangal) INC

83 Basavaraj Bommai (Shiggaon) BJP

84 Rudrappa Manappa Lamani (Haveri (SC) INC

85 Basavaraj Neelappa Shivannanavar (Byadgi) INC

86 U. B. Banakar (Hirekerur) KJP

87 Koliwad K.B (Ranibennur) INC

88 P.T.Parameshwaranaik (Hadagalli (SC) INC

89 Bheemanaik Lbp (Hagaribommanahalli (SC) JD(S)

90 Anand Singh (Vijayanagara) BJP

91 T.H. Suresh Babu (Kampli (ST) BSRCP

92 B.M. Nagaraja (Siruguppa (ST) INC

93 B. Sreeramulu (Bellary (ST) BSRCP

94 Anil Lad (Bellary City) INC

95 E.Tukaram (Sandur (ST) INC

96 B. Nagendra (Kudligi (ST) IND

97 S. Thippeswamy (Molakalmuru (ST) BSRCP

98 T Raghumurthy (Challakere (ST) INC

99 G.H.Thippareddy (Chitradurga) BJP

100 D.Sudhakar (Hiriyur) INC

101 B.G. Govindappa (Hosadurga) INC

102 H. Anjaneya (Holalkere (SC) INC

103 H.P.Rajesh (Jagalur (ST) INC

104 M P Ravindra (Harapanahalli) INC

105 H.S. Shivashankar (Harihar) JD(S)

106 S S Mallikarjuna (Davanagere North) INC

107 Shamanur Shivashankarappa (Davanagere South) INC

108 K.Shivamurthy (Mayakonda (SC) INC

109 Vadnal Rajanna (Channagiri) INC

110 D. G Shantana Gowda (Honnali) INC

111 Sharada Pooryanaik (Shimoga Rural (SC) JD(S)

112 Appaji. M.J (Bhadravati) JD(S)

113 K.B. Prasannakumar (Shimoga) INC

114 Kimmane Ratnakar (Tirthahalli) INC

115 B.S.Yadiyurappa (Shikaripura) KJP

116 S.Madhu Bangarappa (Sorab) JD(S)

117 Kagodu Thimmappa (Sagar) INC

118 K.Gopala Poojary (Byndoor) INC

119 Halady Srinivasa Shetty (Kundapura) IND

120 Pramod Madhwaraj (Udupi) INC

121 Vinay Kumar Sorake (Kapu) INC

122 V.Sunill Kumar (Karkal) BJP

123 D.N. Jeevaraj (Sringeri) BJP

124 B.B. Ningaiah (Mudigere (SC) JD(S)

125 C T Ravi (Chikmagalur) BJP

126 G.H Srinivasa (Tarikere) INC

127 Y.S.V.Datta (Kadur) JD(S)

128 C.B.Sureshbabu (Chiknayakanhalli) JD(S)

129 K.Shadakshari (Tiptur) INC

130 M.T.Krishnappa (Turuvekere) JD(S)

131 D. Nagarajaiah (Kunigal) JD(S)

132 Dr. Rafeeq Ahmed S. (Tumkur City) INC

133 B.Suresh Gowda (Tumkur Rural) BJP

134 Sudhakara Lal .P.R (Koratagere (SC) JD(S)

135 S R Shrinivas (Gubbi) JD(S)

136 T B Jayachandra (Sira) INC

137 K.M.Thimmarayappa (Pavagada (SC) JD(S)

138 Kyatasandra N.Rajanna (Madhugiri) INC

139 N H Shivashankara Reddy M INC

140 Bagepalli S.N Subbareddy(Chinnakayalapalli) M IND

141 Chikkaballapur Dr. K Sudhakar M INC

142 Sidlaghatta M. Rajanna M JD(S)

143 Chintamani J.K.Krishnareddy M JD(S)

144 Srinivaspur K.R.Rameshkumar M INC

145 Mulbagal (SC) G.Manjunatha M IND

146 Ramakka .Y ( Kolar Gold Field (SC) BJP

147 S.N.Narayanaswamy.K.M (Bangarapet (SC) INC

148 R. Vathur Prakash (Kolar) IND

149 K.S. Manjunathgowda ( Malur) JD(S)

150 S.R. Vishwanath (Yelahanka) BJP

151 B.A.Basavaraja (K.R.Pura) INC

152 Krishna Byre Gowda (Byatarayanapura) INC

153 S.T.Somashekar ( Yeshvanthapura) INC

154 Munirathna ( Rajarajeshwarinagar) INC

155 S Muniraju (Dasarahalli) BJP

156 Gopalaiah .K. (Mahalakshmi Layout) JD(S)

157 Dr. Ashwath Narayan C. N. (Malleshwaram) BJP

158 R. Jagadeesh Kumar (Hebbal) BJP

159 Akhanda Srinivas Murthy.R (Pulakeshinagar (SC) JD(S)

160 K.J. George (Sarvagnanagar) INC

161 S. Raghu (C.V. Raman Nagar (SC) BJP

162 R.Roshan Baig (Shivajinagar) INC

163 N.A.Haris ( Shanti Nagar) INC

164 Dinesh Gundu Rao (Gandhi Nagar) INC

165 S.Suresh Kumar (Rajaji Nagar) BJP

166 Priyakrishna (Govindraj Nagar) INC

167 M.Krishnappa (Vijay Nagar) INC

168 B.Z.Zameer Ahmed Khan (Chamrajpet) JD(S)

169 R.V. Devraj (Chickpet) INC

170 Ravi Subramanya.L.A. (Basavanagudi) BJP

171 R Ashoka (Padmanaba Nagar) BJP

172 Ramalingareddy (B.T.M Layout) INC

173 B.N. Vijayakumar (Jayanagar BJP

174 Arvind Limbavali (Mahadevapura (SC) BJP

175 Sathish Reddy.M ( Bommanahalli) BJP

176 M. Krishnappa (Bangalore South) BJP

177 Shivanna B. (Anekal (SC) INC

178 M.T.B. Nagaraj (Hosakote) INC

179 Pilla Munishamappa (Devanahalli (SC) JD(S)

180 T.Venkataramanaiah (Doddaballapur) INC

181 Dr K Srinivasamurthy (Nelamangala (SC) JD(S)

182 H.C.Balakrishna (Magadi) JD(S)

183 H D Kumara Swamy (Ramanagaram) JD(S)

184 D.K. Shivakumar(Kanakapura) INC

185 C P Yogeshwara (Channapatna) SP

186 P.M.Narendra Swamy (Malavalli (SC) INC

187 D.C.Thammanna (Maddur) JD(S)

188 K.S.Puttannaiah (Melukote) SKP

189 M.H. Ambareesh (Mandya) INC

190 A.B. Ramesha Bandisiddegowda (Shrirangapattana)JD(S)

191 N.Chaluvarayaswamy (Nagamangala) JD(S)

192 Narayanagowda (Krishnarajpet) JD(S)

193 C.N.Balakrishna (Shravanabelagola) JD(S)

194 K.M.Shivalinge Gowda (Arsikere) JD(S)

195 Y.N Rudresha Gowda (Belur) INC

196 H.S.Prakash (Hassan) JD(S)

197 H.D Revanna (Holenarasipur) JD(S)

198 Manju A (Arkalgud) INC

199 Kumaraswamy H.K. (Sakleshpur (SC) JD(S)

200 K. Vasantha Bangera (Belthangady) INC

201 K Abhayachandra (Moodabidri) INC

202 B.A.Mohiuddin Bava (Mangalore City North) INC

203 J.R.Lobo (Mangalore City South) INC

204 U T Khader (Mangalore) INC

205 B.Ramanatha Rai (Bantval) INC

206 Shakuntala T Shetty (Puttur) INC

207 Angara. S (Sullia (SC) BJP

208 Appachu (Ranjan) M.P (Madikeri)BJP

209 K.G.Bopaiah (Virajpet) BJP

210 K.Venkatesh (Periyapatna) INC

211 Sa.Ra.Mahesh (Krishnarajanagara) JD(S)

212 H.P.Manjunath (Hunsur) INC

213 Chikkamadu S (Heggadadevankote (ST) JD(S)

214 V.Srinivasa Prasad ( Nanjangud (SC) INC

215 G.T. Deve Gowda (Chamundeshwari) JD(S)

216 M.K.Somashekar (Krishnaraja) INC

217 Vasu (Chamaraja) INC

218 Tanveer Sait (Narasimharaja) INC

219 Siddaramaiah (Varuna) INC

220 Dr. H.C. Mahadevappa ( T.Narasipur (SC) INC

221 R.Narendra (Hanur) INC

222 S. Jayanna ( Kollegal (SC) INC

223 C.Puttarangashetty (Chamarajanagar) INC

224 H.S. Mahadeva Prasad (Gundlupet) INC

