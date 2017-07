Pro Kabaddi League, Season 5 Schedule: PKL matches, schedule, venues and timings

Pro Kabaddi League 5 will begin from July 28. (Source: PKL) Pro Kabaddi League 5 will begin from July 28. (Source: PKL)

The fifth season of Pro Kabaddi League will commence from July 28 which will conclude on October 28. Four new teams have been introduced this season thus making it a league of 12 teams. Here is the complete schedule for the Pro Kabaddi League 2017 Season 5.

Date Venue Match 1 (8 pm) Match 2 (9 pm)

July 28 Hyderabad HYD vs CHE MUM vs PUNE

July 29 Hyderabad JAI vs DEL HYD vs PATNA

July 30 Hyderabad MUM vs HAR HYD VS BAN

July 31 Hyderabad Rest day Rest day

Aug 1 Hyderabad GUJ vs DEL HYD vs UP

Aug 2 Hyderabad GUJ vs HAR HYD vs KOL

Aug 3 Hyderabad HYD vs PAT

Aug 4 Bengaluru BLR vs CHE PUN vs DEL

Aug 5 Bengaluru MUM vs DEL BLR vs UP

Aug 6 Bengaluru KOL vs UP BLR vs PAT

Aug 7 Bengaluru Rest day Rest day

Aug 8 Bengaluru GUJ vs HAR BLR vs HYD

Aug 9 Bengaluru BLR vs KOL

Aug 10 Bengaluru PUN vs JAI BLR vs CHE

Aug 11 Ahmedabad GUJ vs MUM

Aug 12 Ahmedabad HYD vs UP GUJ vs DEL

Aug 13 Ahmedabad PAT vs UP GUJ vs JAI

Aug 14 Ahmedabad Rest day Rest day

Aug 15 Ahmedabad KOL vs PUN GUJ vs BLR

Aug 16 Ahmedabad HAR vs CHE GUJ vs HYD

Aug 17 Ahmedabad DEL vs CHE GUJ vs KOL

Aug 18 Lucknow UP vs MUM BLR vs JAI

Aug 19 Lucknow HYD vs MUM UP vs HAR

Aug 20 Lucknow PAT vs PUN UP vs JAI

Aug 21 Lucknow Rest day Rest day

Aug 22 Lucknow GUJ vs PUN UP vs KOL

Aug 23 Lucknow HAR vs DEL UP vs CHE

Aug 24 Lucknow UP vs HYD

Aug 25 Mumbai MUM vs JAI KOL vs PAT

Aug 26 Mumbai PAT vs CHE MUM vs PUN

Aug 27 Mumbai KOL vs BLR MUM vs DEL

Aug 28 Mumbai Rest day Rest day

Aug 29 Mumbai BLR vs UP MUM vs GUJ

Aug 30 Mumbai MUM vs HAR

Aug 31 Mumbai HYD vs CHE MUM vs JAI

Sep 1 Kolkata KOL vs PAT

Sep 2 Kolkata GUJ vs HAR KOL vs UP

Sep 3 Kolkata GUJ vs JAI KOL vs CHE

Sep 4 Kolkata Rest day Rest day

Sep 5 Kolkata PAT vs JAI KOL vs HAR

Sep 6 Kolkata DEL vs BLR KOL vs MUM

Sep 7 Kolkata HYD vs PUN KOL vs DEL

Sep 8 Haryana HAR vs PAT GUJ vs UP

Sep 9 Haryana PAT vs MUM HAR vs BLR

Sep 10 Haryana BLR vs PUN HAR vs HYD

Sep 11 Haryana Rest day Rest day

Sep 12 Haryana KOL vs HYD HAR vs DEL

Sep 13 Haryana CHE vs UP HAR vs PUN

Sep 14 Haryana HAR vs JAI

Sep 15 Ranchi PAT vs HYD MUM vs GUJ

Sep 16 Ranchi BLR vs HYD PAT vs UP

Sep 17 Ranchi JAI vs DEL PAT vs KOL

Sep 18 Ranchi Rest day Rest day

Sep 19 Ranchi PUN vs HAR PAT vs BLR

Sep 20 Ranchi PAT vs CHE

Sep 21 Ranchi JAI vs HAR PAT vs UP

Sep 22 Delhi DEL vs MUM

Sep 23 Delhi BLR vs KOL DEL vs PUN

Sep 24 Delhi KOL vs CHE DEL vs HAR

Sep 25 Delhi Rest day Rest day

Sep 26 Delhi GUJ vs CHE DEL vs PAT

Sep 27 Delhi HYD vs JAI DEL vs UP

Sep 28 Delhi BLR vs MUM DEL vs HYD

Sep 29 Chennai CHE vs PUN GUJ vs PAT

Sep 30 Chennai PUN vs UP CHE vs JAI

Oct 1 Chennai JAI vs KOL CHE vs MUM

Oct 2 Chennai Rest day Rest day

Oct 3 Chennai DEL vs GUJ CHE vs HYD

Oct 4 Chennai MUM vs HAR CHE vs UP

Oct 5 Chennai CHE vs BLR

Oct 6 Jaipur JAI vs GUJ Wild card match

Oct 7 Jaipur Wild card match JAI vs MUM

Oct 8 Jaipur Wild card match JAI vs PUN

Oct 9 Jaipur Rest day Rest day

Oct 10 Jaipur Wild card match JAI vs DEL

Oct 11 Jaipur Wild card match JAI vs HAR

Oct 12 Jaipur Wild card match

Oct 13 Pune PUN vs GUJ KOL vs CHE

Oct 14 Pune CHE vs PAL PUN vs MUM

Oct 15 Pune BLR vs UP PUN vs DEL

Oct 16 Pune Rest day Rest day

Oct 17 Pune PUN vs HAR

Oct 18 Pune PAT vs BLR PUN vs JAI

Oct 19 Pune Diwali Diwali

Oct 20 Pune HYD vs KOL PUN vs GUJ

Oct 22 Mumbai Playoffs (Qualifier 1) Playoffs (Qualifier 2)

Oct 23 Mumbai Playoffs (Qualifier 3) Playoffs (Eliminator 1)

Oct 26 Chennai Playoffs (Eliminator 2)

Oct 28 Chennai FINAL

