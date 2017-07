ISL Draft 2017: Complete squads of all ten teams

Nita Ambani with the newly-drafted players. Nita Ambani with the newly-drafted players.

The teams have been formed, the squads are ready. Indian Super League player draft 2017 took place on Sunday and all the ten participating teams, including the two new sides Bengaluru FC and Jamshedpur FC, are ready for an exciting season ahead after concluding the draft with their complete squads ready.

After 15 rounds of ISL 2017 draft, here is how the teams stand:

ATK: Jayesh Rane, Eugeneson Lyngdoh, Keegan Pereira, Shankar Sampingraj, Anwar Ali, Hitesh Sharma, Robin Singh, Rupert Nongrum, Debjit Majumder, Prabir Das, Ashutosh Mehta, Augustin Fernandes, Ronald Singh, Kunzang Bhutia, Bipin Singh Thounaojam

Bengaluru: Lalthuammawia Ralte, Rahul Bheke, Harmanjot Khabra, Subhashish Bose, Alwyn George, Lenny Rodrigues, Zotea Ralte, Thongkhosiem Haokip, Sunil Chhetri, Udanta Singh, Nishu Kumar and Malsawmzuala, Abhra Mondal, Boithang Haokip, Collin Abranches, Joyner Lourenco, Calvin Abhishek

Chennaiyin FC: Thoi Singh, Bikramjit Singh, Dhanachandra Singh, Germanpreet Singh, Fulganco Cardozo, Pawan Kumar, Keenan Almeida, Jeje Lalpekhlua, Karanjit Singh and Jerry Lalrinzuala, Mohammed Rafi, Ganesh Dhanapal, Sanjay Balmuchu, Francisco Fernandes, Shahin Lal Melol

Delhi Dynamos: Albino Gomes, Pritam Kotal, Lallianzuala Chhangte, Sena Ralte, Seityasen Singh, Pratik Chaudhari, Romeo Fernandes, David Ngaihte, Sukhadev Patil, Sajid Dhot, Rowilson Rodrigues, Munmun Lugun, Arnab Das Sharma, Simranjeet Singh

FC Goa: Narayan Das, Pronay Halder, Chinglensana Singh, Brandon Fernandes, Seriton Fernandes, Pratesh Shirodkar, Naveen Kumar, Mohamed Ali, Laxmikant Kattimani, Mandar Rao Dessai, Jovel Martins, Amey Ranawade, Anthony Dsouza, Mohammad Yasir, Bruno Colaco

Mumbai City FC: Balwant Singh, Arindam Bhattacharya, Raju Gaikwad, Abinash Ruidas, Sahil Tavora, Aiborlang Khongjee, Sanju Pradhan, Zakeer Mundampara, Amrinder Singh, Sehnaj Singh, Biswajit Saha, Pranjal Bhumij, Mehrajuddin Wadoo, Kunal Sawant, Lalchhawnkima

Pune City: Adil Khan, Kean Lewis, Chhuantea, Jewel Raja, Nim Dorjee Tamang, Isaac Vanmalsawma, Harpreet Singh, Wayne Vaz, Kamaljit Singh, Vishal Kaith, Ashique Kuruniyan, Baljit Sahni, Rohit Kumar, Ajay Singh, Gurtej Singh

Kerala Blasters: Rino Anto, Lalruatthara, Milan Singh, Arata Izumi, Subhashish Roy Chowdhury, Jackichand Singh, Siam Hanghal, Lalthakima, Sandesh Jhingan and CK Vineeth, Pritam Kumar Singh, Samuel Shadap, Loken Meitei, Karan Sawhney, Ajith Sivan

NorthEast United: Holicharan Narzary, Nirmal Chettri, Lalrindika Ralte, Robert Lalthlamuana, Sieminlen Doungel, Reagan Singh, Ravi Kumar, Gursimrat Gill, Rowllin Borges, TP Rehenesh, Malemnganba Meitei, Abdul Hakku, Lalrempuia Fanai, Gurpreet Singh, Sushil Meitei

Jamshedpur FC: Anas Edathodika, Subrata Pal, Mehtab Hossain, Shouvik Chakrabarti, Robin Gurung, Bikash Jairu, Jerry Mawihmingthanga, Souvik Ghosh, Sairuat Kima, Sanjiban Ghosh, Farukh Choudhary, Sumeet Passi, Yumnam Raju, Ashim Biswas, Siddharth Singh

