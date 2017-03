IPL 2017: Schedule, Fixture, Dates, Match Timings of IPL 10

IPL 2017: The tenth edition of the Indian Premier League will feature some of the best in the business. IPL 2017: The tenth edition of the Indian Premier League will feature some of the best in the business.

IPL 2017 will start on the 5th of April and will culminate with the final on May 21, 2017. The tenth edition of the cash-rich tournament will start with a repeat of last year’s final as SRH take on RCB in the season opener. The tenth edition of the IPL will be spread across 47 days and will be played at 10 venues. Each team will feature in 14 matches. Noticeably, this season IPL will also return to the city of Indore after a long gap. Season 9 was an action-packed tournament which saw some brilliant performances from players of all teams, with Rising Pune Supergiants and Gujarat Lions as new entrants. Much of the same will be expected from this season as fans gear up for the month long extravaganza.

The IPL schedule 2017 is out. Here is the list of the matches that will be held in the tenth edition of the Indian Premier League.

April 5,2017, Wednesday: Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Hyderabad

April 6,2017, Thursday: Rising Pune Supergiants vs Mumbai Indians

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Pune

April 7,2017, Friday: Gujarat Lions vs Kolkata Knight Riders

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Rajkot

April 8,2017, Saturday: Kings XI Punjab vs Rising Pune Supergiants

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Indore

April 8,2017, Saturday: Royal Challengers Bangalore vs Delhi Daredevils

8:00 IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 9,2017, Sunday: Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Lions

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Hyderabad

April 9,2017, Sunday: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mumbai

April 10,2017, Monday: Kings XI Punjab vs Royal Challengers Bangalore

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Indore

April 11,2017, Tuesday: Rising Pune Supergiatns vs Delhi Daredevils

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Pune

April 12,2017, Wednesday: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mumbai

April 13,2017, Thursday: Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Kolkata

April 14,2017, Friday:Royal Challengers Bangalore vs Mumbai India

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 14,2017, Friday: Gujarat Lions vs Rising Pune Supergiants

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Rajkot

April 15,2017, Saturday: Kolkta Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kolkata

April 15,2017, Saturday: Delhi Daredevils vs Kings XI Punjab

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

April 16,2017, Sunday: Mumbai India vs Gujarat Lions

8:00 IST (2:30 pm GMT), Mumbai

April 16,2017, Sunday: Royal Challengers Bangalore vs Rising Pune Supergiants

8:00 IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 17,2017, Monday: Delhi Daredevils vs Kolkata Knight Riders

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

April 17,2017, Monday: Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab

8:00 IST (2:30 pm GMT), Hyderabad

April 18,2017, Tuesday: Gujarat Lions vs Royal Challengers Bangalore

8:00 IST (2:30 pm GMT), Rajkot

April 19,2017, Wednesday: Sunrisers Hyderabad vs Delhi Daredevils

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Hyderabad

April 20,2017, Thursday: Kings XI Punjab vs Mumbai Indians

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Indore

April 21,2017, Friday: Kolkata Knight Riders vs Gujarat Lions

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Kolkata

April 22,2017, Saturday: Rising Pune Supergiants vs Sunrisers Hyderabad

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Pune

April 22,2017, Saturday: Mumbai Indians vs Delhi Daredevils

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Mumbai

April 23,2017, Sunday: Gujarat Lions vs Kings XI Punjab

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kolkata

April 23,2017, Sunday: Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore

8:00 IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 24,2017, Monday: Mumbai India vs Rising Pune Supergiants

8:00 IST (2:30 pm GMT), Mumbai

April 25,2017, Tuesday: Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad

8:00 IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 26,2017, Wednesday: Rising Pune Supergiants vs Kolkata Knight Riders

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Pune

April 27,2017, Thursday: Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Lions

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Bangalore

April 28,2017, Friday: Kolkata Knight Riders vs Gujarat Lions

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Kolkata

April 28,2017, Friday: Kings XI Punjab vs Sunrisers Hyderabad

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mohali

April 29,2017, Saturday: Rising Pune Supergiants vs Royal Challengers Bangalore

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Pune

April 29,2017, Saturday: Gujarat Lions vs Mumbai Indians

8:00 IST (2:30 pm GMT), Rajkot

April 30,2017, Sunday: Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mohali

April 30,2017, Sunday: Sunrisers Hyderabad vs kolkata Knight Riders

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Hyderabad

May 1,2017, Monday: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mumbai

May 1,2017, Monday: Rising Pune Supergiants vs Gujarat Lions

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Pune

May 2,2017, Tuesday: Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Delhi

May 3,2017, Wednesday: Kolkata Knight Riders vs Rising Pune Supergiants

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kolkata

May 4,2017, Thursday: Delhi Daredevils vs Gujarat Lions

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

May 5,2017, Friday: Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Bangalore

May 6,2017, Saturday: Sunrisers Hyderabad vs Rising Puner Supergiants

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Hyderabad

May 6,2017, Saturday: Delhi Daredevils vs Mumbai Indians

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

May 7,2017, Sunday: Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kolkata

May 7,2017, Sunday: Kings XI Punjab vs Gujarat Lions

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mohali

May 8,2017, Monday: Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Hyderabad

May 9,2017, Tuesday: Kings XI Punjab vs kolkata Knight Riders

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Mohali

May 10,2017, Wednesday: Gujarat Lions vs Delhi Daredevils

8:00pm IST (2:30 pm GMT), Kanpur

May 11,2017, Thursday: Mumbai Indians vs Kings XI Punjab

4:00pm IST (10:30 pm GMT), Mumbai

May 12,2017, Friday: Delhi Darecilds vs Rising Pune Supergiants

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

May 13,2017, Saturday: Gujarat Lions vs Sunrisers Hyderaba

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kanpur

May 13,2017, Saturday: Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

8:00 IST (2:30 pm GMT), Kolkata

May 14,2017, Sunday: Rising Puner Supergiants vs Kings XI Punjab

8:00 IST (2:30 pm GMT), Pune

May 14,2017, Sunday: Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore

8:00 IST (2:30 pm GMT), Delhi

1st Qualifier: May 16 2017, 20:00 IST

Eliminator: May 17 2017, 20:00 IST

2nd Qualifier: May 19 2017, 20:00 IST

Final: May 21 2017, 20:00 IST

For all the latest Sports News, download Indian Express App now

© The Indian Express Online Media Pvt Ltd