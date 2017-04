Champions Trophy 2017: Complete squads and players list of eight competing teams

ICC Champions Trophy begins on June 1 at The Oval. (Source: ICC) ICC Champions Trophy begins on June 1 at The Oval. (Source: ICC)

The ICC Champions Trophy is scheduled to begin from June 1 2017 and will culminate with the final on June 18 2017. Group A features Australia, New Zealand, England, Bangladesh. While Group B features defending champions India, South Africa, Sri Lanka, Pakistan.

Australia

Squad: Steven Smith(c), David Warner, Pat Cummins, Aaron Finch, John Hastings, Josh Hazlewood, Travis Head, Moises Henriques, Chris Lynn, Glenn Maxwell, James Lee Pattinson, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Matthew Wade, Adam Zampa

Bangladesh

Squad: Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Imrul Kayes, Mushfiqur Rahim, Shakib Al Hasan, Sabbir Rahman, Mahmudullah, Mosaddek Hossain Saikat, Mashrafe Mortaza(c), Mustafizur Rahman, Rubel Hossain, Taskin Ahmed, Sunzamul Islam, Mehedi Hasan, Shafiul Islam

New Zealand

Squad: Kane Williamson (c), Corey Anderson, Trent Boult, Neil Broom, Colin de Grandhomme, Martin Guptill, Tom Latham, Mitchell McClenaghan, Adam Milne, Jimmy Neesham, Jeetan Patel, Luke Ronchi, Mitchell Santner, Tim Southee, Ross Taylor.

Sri Lanka

Squad: Angelo Mathews(c), Upul Tharanga, Niroshan Dickwella, Kusal Mendis, Kusal Perera, Chamara Kapugedera, Asela Gunaratne, Dinesh Chandimal, Lasith Malinga, Suranga Lakmal, Nuwan Kulasekara, Nuwan Pradeep, Thisara Perera, Lakshan Sandakan, Seekkuge Prasanna

South Africa

Squad: Hashim Amla, Quinton de Kock, Faf du Plessis, AB de Villiers(c), Jean-Paul Duminy, David Miller, Chris Morris, Wayne Parnell, Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Imran Tahir, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj, Farhaan Behardien, Morne Morkel

New Zealand

Squad: Kane Williamson(c), Corey Anderson, Trent Boult, Neil Broom, Colin de Grandhomme, Martin Guptill, Tom Latham, Mitchell McClenaghan, Adam Milne, James Neesham, Jeetan Patel, Luke Ronchi, Mitchell Santner, Tim Southee, Ross Taylor

