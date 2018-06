2018 FIFA World Cup Squads Complete List of 32 Teams

FIFA World Cup 2018 will be played from June 14 to July 15 in Russia. (Reuters Photo) FIFA World Cup 2018 will be played from June 14 to July 15 in Russia. (Reuters Photo)

FIFA World Cup 2018 Complete Squads of 32 Teams: With the 2018 Football World Cup inching closer, the 32 teams have announced their final squads for the mega-event. The 32 teams will play the tournament which begins from June 14 and the final scheduled to be held on July 15. The complete tournament will be played in Russia. (Full Coverage: FIFA World Cup 2018)

Germany World Cup Squad: Goalkeepers: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St Germain). Defenders: Jerome Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Jonas Hector (Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Ruediger (Chelsea), Niklas Suele (Bayern Munich). Midfielders: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Mueller (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Mesut Ozil (Arsenal). Forwards: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig). (Reporting by Karolos Grohmann; Editing by John O’Brien)

Belgium World Cup Squad: Goalkeepers: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg). Defenders: Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City). Midfielders: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur). Forwards: Michy Batshuayi (Chelsea/Dortmund), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli). Standby player: Laurent Ciman (Los Angeles FC).

Peru World Cup Squad: Goalkeepers: Pedro Gallese (Veracruz), Carlos Caceda (Deportivo Municipal), Jose Carvallo (UTC). Defenders: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advincula (Lobos Buap), Christian Ramos (Veracruz), Miguel Araujo (Alianza Lima), Alberto Rodriguez (Atletico Junior), Anderson Santamaria (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo), Nilson Loyola (Melgar). Midfielders: Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos Buap), Yoshimar Yotun (Orlando City), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg), Andy Polo (Portland Timbers), Wilder Cartagena (Veracruz). Forwards: Andre Carrillo (Watford), Raul Ruidiaz (Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotiv Moscow), Paolo Guerrero (Flamengo).

South Korea World Cup Squad: Goalkeepers: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe, Japan), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka, Japan), Cho Hyun-woo (Daegu FC) Defenders: Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande, China), Jang Hyun-soo (FC Tokyo, Japan), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu, Japan), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors) Midfielders: Ki Sung-yueng (Swansea City, England), Jung Woo-young (Vissel Kobe, Japan), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg, Germany), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona, Italy), Moon Seon-min (Incheon United). Forwards: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham, England), Hwang Hee-chan (FC Red Bull Salzburg, Austria)

Denmark World Cup Squad: Goalkeepers: Frederik Ronnow (Brondby), Jonas Lossl (Huddersfield), Kasper Schmeichel (Leicester City), Defenders: Andreas Christensen (Chelsea), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Simon Kjaer (Sevilla) Midfield: Christian Eriksen (Tottenham), Lasse Schoene (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Vitved Kvist (FC Copenhagen) Forwards: Andreas Cornelius (Atalanta), Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Bordeaux), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Yurary Poulsen.

Saudi Arabia World Cup Squad: Goalkeepers: Mohammed Al Owais (Al Ahli), Yasser Al Mosailem (Al Ahli), Abdullah Al Mayouf (Al Hilal) Defenders: Mansoor Al Harbi (Al Ahli), Yasser Al Shahrani (Al Hilal) Mohammed Al Breik (Al Hilal), Motaz Hawsawi (Al Ahli), Osama Hawsawi (Al Hilal), Omar Hawsawi (Al Nassr), Ali Al Bulaihi (Al Hilal) Midfielders: Abdullah Al Khaibari (Al Shabab), Abdulmalek Al Khaibri (Al Hilal), Abdullah Otayf (Al Hilal), Taiseer Al Jassim (Al Ahli), Houssain Al Mogahwi (Al Ahli), Salman Al Faraj, Mohamed Kanno (both Al Hilal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Yahya Al Shehri (Al Nassr), Fahad Al Muwallad (Al Ittihad) Forwards: Mohammad Al Sahlawi (Al Nassr), Muhannad Assiri (Al Ahli)

Egypt World Cup Squad: Goalkeepers: Sherif Ekramy (Al Ahly), Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El Shennawy (Al Ahly) Defenders: Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh), Ayman Ashraf (Al Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Ahmed Fathi (Al Ahly), Omar Gaber (Los Angeles FC), Ali Gabr (Zamalek), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Saad Samir (Al Ahly) Midfielders: Mohamed Elneny (Arsenal), Abdallah El Said (Al Ahly Jeddah), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad Jeddah), Sam Morsy (Wigan Athletic), Shikabala (Al Raed), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos) Forwards: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool).

